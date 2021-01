Lazio-Roma, rabbia social dei tifosi giallorossi dopo il derby (Di sabato 16 gennaio 2021) Finisce nel peggiore dei modi il primo derby stagionale per la Roma, sconfitti con un netto 3-0 dagli eterni rivali della Lazio. giallorossi mai in partita e a infastidire i tifosi, oltre al brutto risultato finale, è stato anche l’atteggiamento dei calciatori giallorossi, totalmente in balia delle folate biancocelesti. “Napoli, Atalanta, Lazio non possono essere un caso. Nessuno sopra il 4. Non è certo l’unico problema ma io penserei seriamente al dopo Dzeko”, il pensiero di un tifoso su Twitter che rimarca le tre pesanti sconfitte arrivate contro dirette concorrenti alla zona Champions League. Sui social finisce sul banco degli imputati in particolare l’allenatore: “Fonseca ha dimostrato ancora una volta di essere un incompetente. ... Leggi su funweek (Di sabato 16 gennaio 2021) Finisce nel peggiore dei modi il primostagionale per la, sconfitti con un netto 3-0 dagli eterni rivali dellamai in partita e a infastidire i, oltre al brutto risultato finale, è stato anche l’atteggiamento dei calciatori, totalmente in balia delle folate biancocelesti. “Napoli, Atalanta,non possono essere un caso. Nessuno sopra il 4. Non è certo l’unico problema ma io penserei seriamente alDzeko”, il pensiero di un tifoso su Twitter che rimarca le tre pesanti sconfitte arrivate contro dirette concorrenti alla zona Champions League. Suifinisce sul banco degli imputati in particolare l’allenatore: “Fonseca ha dimostrato ancora una volta di essere un incompetente. ...

