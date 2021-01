Il capo del Pentagono alla fine ammette: 'L'F-35 è un aereo di m***a' (Di sabato 16 gennaio 2021) Dopo mesi di polemiche, la mazzata sugli F35 arriva proprio dai più accaniti sostenitori. Hanno fatto infatti scalpore le parole di Christopher Miller, l'attuale ministro della Difesa ad interim, che ... Leggi su globalist (Di sabato 16 gennaio 2021) Dopo mesi di polemiche, la mazzata sugli F35 arriva proprio dai più accaniti sostenitori. Hanno fatto infatti scalpore le parole di Christopher Miller, l'attuale ministro della Difesa ad interim, che ...

fattoquotidiano : PANICO TRA I PEONES RENZIANI Il terrore correva anche nelle chat sotterranee, ché quella ufficiale del gruppo era a… - AnnalisaChirico : Nell’aula bunker del maxiprocesso, Salvini come Al Capone; la procura di Palermo in gran spolvero, dal procuratore… - emergenzavvf : ?? Lutto per la scomparsa del collega dei #vigilidelfuoco di Bolzano Paolo Pitscheider, travolto ieri dalla neve in… - AngelaVillani9 : RT @AngeloR54671811: @AnnaritaMG Da quando è uscito il video di #VenereEMarte leggo quotidianamente tutti i commenti e il 99% sono di compl… - imfrafallens : @_Francesco_R @vfeltri Tu sei il risultato delle esternazioni del tuo capo gabinetto -

Ultime Notizie dalla rete : capo del Bentley cambia il capo del design: via Stefan Sielaff, arriva Andreas Mindt QN Motori Ascoli, uomo ucciso a coltellate in pieno centro. Fermato il presunto aggressore

Un uomo di circa 55 anni è stato ucciso poco fa ad Ascoli Piceno. Stando alle prime informazioni si tratta di un napoletano, già noto alle forze di polizia, da tempo ...

Aeroporto Catania, il 2020 si chiude con bilancio pesante, calo di passeggeri del 64%

Relativamente al comparto internazionale, maggiormente colpito dalla crisi sanitaria, nel 2020 sono stati 968.268 i passeggeri complessivi contro i 3.786.285 del 2019 (-74,4%): 483.464 in partenza e 4 ...

Un uomo di circa 55 anni è stato ucciso poco fa ad Ascoli Piceno. Stando alle prime informazioni si tratta di un napoletano, già noto alle forze di polizia, da tempo ...Relativamente al comparto internazionale, maggiormente colpito dalla crisi sanitaria, nel 2020 sono stati 968.268 i passeggeri complessivi contro i 3.786.285 del 2019 (-74,4%): 483.464 in partenza e 4 ...