Highlights e gol Avellino-Cavese 1-0 | Serie C 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 17 gennaio 2021) Glie i gol di1-0, match valevole per la diciannovesima giornata di. Gli uomini di Braglia ottengono i tre punti grazie alla rete di Adamo, che dopo 10? segna il gol vittoria. Terzo ko di fila per la, che resta al penultimo posto della classifica. In alto le immagini salienti del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH LA CRONACA DEL MATCH SportFace.