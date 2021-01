GUO WENGUI – UNA SPERANZA PER LA CINA E PER IL MONDO. (Di sabato 16 gennaio 2021) Quando la diffusione del COVID-19 era ancora nelle sue primissime fasi nelle aree fuori dalla CINA, il 19 gennaio 2020, molti cinesi d’oltremare erano già a conoscenza in anticipo della verità sul virus e dell’inevitabile tendenza degli sviluppi a venire. E tutto questo è grazie al “Whistleblower Movement” lanciato fin dal 2017 dal signor Guo WENGUI.Guo WENGUI, nato in un piccolo villaggio povero nella provincia di Shandong della Repubblica Popolare Cinese nel 1970, è il settimo degli otto figli della sua famiglia. Nell’anno 1989 fu incarcerato per aver sostenuto gli studenti nel massacro di Tiananmen a Pechino, durante il quale il suo unico fratello minore fu ucciso da un poliziotto fedele al partito comunista. Durante il periodo in prigione, Guo ha subito torture fino quasi a perdere la vita. Dopo aver lasciato il carcere, e ... Leggi su databaseitalia (Di sabato 16 gennaio 2021) Quando la diffusione del COVID-19 era ancora nelle sue primissime fasi nelle aree fuori dalla, il 19 gennaio 2020, molti cinesi d’oltremare erano già a conoscenza in anticipo della verità sul virus e dell’inevitabile tendenza degli sviluppi a venire. E tutto questo è grazie al “Whistleblower Movement” lanciato fin dal 2017 dal signor Guo.Guo, nato in un piccolo villaggio povero nella provincia di Shandong della Repubblica Popolare Cinese nel 1970, è il settimo degli otto figli della sua famiglia. Nell’anno 1989 fu incarcerato per aver sostenuto gli studenti nel massacro di Tiananmen a Pechino, durante il quale il suo unico fratello minore fu ucciso da un poliziotto fedele al partito comunista. Durante il periodo in prigione, Guo ha subito torture fino quasi a perdere la vita. Dopo aver lasciato il carcere, e ...

