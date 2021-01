Governo: Delrio, 'bentornato De Filippo, bene sì a fiducia' (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "A Vito De Filippo che torna nel gruppo Pd un caldo bentornato. Votare la fiducia al Governo ritenendo la crisi una scelta sbagliata e contraria agli interessi del Paese è decisione che apprezziamo e siamo sicuri che il suo rinnovato impegno nel Pd sarà un contributo importante per la nostra azione". Lo afferma il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "A Vito Deche torna nel gruppo Pd un caldo. Votare laalritenendo la crisi una scelta sbagliata e contraria agli interessi del Paese è decisione che apprezziamo e siamo sicuri che il suo rinnovato impegno nel Pd sarà un contributo importante per la nostra azione". Lo afferma il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano

