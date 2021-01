Ginger | il gatto che ama la neve è una star sui social

(Di sabato 16 gennaio 2021) La bellezza di, ilche ama la: questo splendido felino salvato in Russia ha oltre 50mila follower su Instagram Morbido, arancione, incredibilmente bello. Segni particolari: adora laviene dalla Russia ed ha avuto una vita difficile: questoera un randagio, abituato a combattere per un pezzo di pane e… L'articolo Corriere Nazionale.

miagolandia : RT @Costadulce3: Ginger, il gatto russo che ama giocare con la neve - LaRegin87818789 : RT @lazampa: Ginger, il gatto russo che ama giocare con la neve @fulviocerutti - girasol44247939 : RT @Costadulce3: Ginger, il gatto russo che ama giocare con la neve - ClotiOrny : RT @lazampa: Ginger, il gatto russo che ama giocare con la neve @fulviocerutti - enr_gav : RT @LaStampa: Ginger, il gatto russo che ama giocare con la neve @fulviocerutti -

Ultime Notizie dalla rete : Ginger gatto

La Stampa

Il gatto Ginger, che vive in Russia, ama giocare con la neve per un preciso motivo: non scorda da dove è venuto e cosa faceva. Il gatto Ginger sulla neve mentre si lecca le zampe (Fonte Facebook) Siam ...Questo gatto russo ha avuto un passato difficile: viveva per strada, da randagio, lottando per ogni boccone di cibo, alla continua ricerca di un riparo dove trovare un po' di tepore. «Lo abbiamo trova ...