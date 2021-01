Forlì | 800 dosi di vaccino perse per un guasto | i Nas sequestrano il frigorifero-congelatore dell’ospedale

Leggi su tpi

(Di sabato 16 gennaio 2021) I carabinieri del Nas di Bologna hanno sequestrato ildidove erano conservati i vaccini Moderna. Una quota parte di quei vaccini è stata resa inutilizzabile da unavvenuto nella notte tra giovedì e venerdì. Le 800di siero deperite in seguito all’incidente sono state sequestrate. La decisione in seguito al sopralluogo dei Nas all’ospedale Morgagni Pierantoni e al laboratorio di Pieve Sestina dove sono stati spostati i vaccini non più idonei alla somministrazione. Tra le prime ipotesi, spiega la stessa Ausl, un errore umano, che potrebbe aver impedito la messa in sicurezza immediata delle fiale dopo il verificarsi del. Il, infatti, nonostante fosse stato completamente ...