Fiducia o elezioni | cosa ci aspetta nei prossimi giorni e mesi nel mosaico di Carlo Fusi

Il governo che giurò nelle mani di Sergio Mattarella il 5 settembre 2019 era una compagine guidata ancora da Giuseppe Conte dopo l'esperienza gialloverde, e fondata sull'intesa tra quattro forze politiche: M5S, Pd, IV, Leu. Con quell'equilibrio politico il presidente del Consiglio si presentò al Quirinale; sulla base di quell'equilibrio il capo dello Stato diede via libera. Poiché in un sistema democratico le procedure sono al tempo stesso garanzia e sostanza, ne deriva che se una di quelle quattro forze si sfila, il premier non può far altro che salire sul Colle e rimettere in mandato nelle mani di Mattarella, riconsegnandogli la regia della crisi com'è costituzionalmente previsto. Conte ha scelto un'altra strada: niente dimissioni, sostituzione dei (o meglio: della) ministri dimissionari, verifica in Parlamento della sussistenza dei numeri necessari per avere la ...

