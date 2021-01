Fabio Canino e il coming out | il commovente racconto

Leggi su chenews

(Di sabato 16 gennaio 2021), ildelout. Una storiae da prendere ad esempio: le sue parole Fonte foto: Facebookè un apprezzato attore, scrittore, conduttore radiofonico e televisivo. In molti hanno imparato ad amarlo da quando nel 2007 è diventato giurato dello show di Rai Uno, condotto da Milly Carlucci, Ballando con le stelle. Nella primavera del 2019 è stato ospite di Caterina Balivo nel suo programma Vieni da Me. Quell’intervista è rimasta nei cuori dei fan, per la profondità e l’importanza dei temi toccati. Per quanto riguarda Ballando con le stelle,ha parlato del suo modo di giudicare: “Sento il peso di non offendere nessuno. Però, ognuno di noi ha un ruolo. Io, quando giudico, guardo la messa ...