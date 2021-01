Crotone, Stroppa: “Contro il Benevento serve una prestazione perfetta” (Di sabato 16 gennaio 2021) “Contro il Benevento sarà una gara difficile per l’aspetto psicologico. Sappiamo gli errori fatti Contro il Verona, ripeto che non dobbiamo fare cose gratuite, fare la partita, anche sporca, ed essere concentrati. serve una prestazione perfetta per non regalare niente agli avversari”. Queste le dichiarazioni di Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, durante la conferenza stampa alla vigilia della gara di domani Contro il Benevento, valida per la diciottesima giornata di Serie A. “E’ da un po’ che siamo in emergenza, ci saranno dei sostituti. Siamo pronti, la squadra è motivata. Abbiano la determinazione per fare risultato -ha proseguito l’allenatore rossoblu – Partita della svolta? Ottenere la posta piena darebbe una ... Leggi su sportface (Di sabato 16 gennaio 2021) “ilsarà una gara difficile per l’aspetto psicologico. Sappiamo gli errori fattiil Verona, ripeto che non dobbiamo fare cose gratuite, fare la partita, anche sporca, ed essere concentrati.unaper non regalare niente agli avversari”. Queste le dichiarazioni di Giovanni, tecnico del, durante la conferenza stampa alla vigilia della gara di domaniil, valida per la diciottesima giornata di Serie A. “E’ da un po’ che siamo in emergenza, ci saranno dei sostituti. Siamo pronti, la squadra è motivata. Abbiano la determinazione per fare risultato -ha proseguito l’allenatore rossoblu – Partita della svolta? Ottenere la posta piena darebbe una ...

