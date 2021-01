Autostrada A4, branco di cinghiali blocca il traffico in entrambi i sensi di marcia per due ore nel tratto tra Palmanova e Villesse (Di sabato 16 gennaio 2021) I cinghiali bloccano l’Autostrada A4 nel tratto fra Palmanova e Villesse, all’altezza del bivio con la A34 che conduce a Gorizia. Sabato 16 gennaio il traffico è rimasto chiuso per un paio di ore a causa della presenza di un branco su entrambe le carreggiate. Gli automobilisti hanno dato l’allarme attorno alle 9 del mattino con i cellulari. La direzione di Autovie Venete ha dirottato immediatamente il flusso di auto per evitare pericolose collisioni. Secondo i testimoni si sarebbe trattato di una decina di esemplari, ma quando gli ausiliari sono arrivati sul posto hanno contato solo cinque animali che sono entrati da un punto imprecisato della recinzione, poi controllata alla ricerca della falla che avrebbe permesso l’accesso indesiderato. Non è stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) Ino l’A4 nelfra, all’altezza del bivio con la A34 che conduce a Gorizia. Sabato 16 gennaio ilè rimasto chiuso per un paio di ore a causa della presenza di unsu entrambe le carreggiate. Gli automobilisti hanno dato l’allarme attorno alle 9 del mattino con i cellulari. La direzione di Autovie Venete ha dirottato immediatamente il flusso di auto per evitare pericolose collisioni. Secondo i testimoni si sarebbe trattato di una decina di esemplari, ma quando gli ausiliari sono arrivati sul posto hanno contato solo cinque animali che sono entrati da un punto imprecisato della recinzione, poi controllata alla ricerca della falla che avrebbe permesso l’accesso indesiderato. Non è stato ...

