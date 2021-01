Asia Argento sdegna il programma: “Non parteciperò manco morta” (Di sabato 16 gennaio 2021) Asia Argento, attrice ed ora scrittrice, prima dell’uscita il 26 gennaio del suo ultimo libro, sponsorizzato anche da Fabrizio Corona, svuota il sacco sulla sua partecipazione ad un reality Asia Argento sexyAsia Argento, figlia di, attrice talentuosa, regista, scrittrice è sempre in pieno fermento creativo. Tra un po’ di giorni, precisamente il 26 gennaio, uscirà il suo ultimo libro: “Anatomia di un cuore selvaggio”, dove il personaggio Asia racconta la donna Asia, il suo percorso di vita, la sua autobiografia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AsiaArgento (@AsiaArgento) “Ci vuole coraggio a prescriversi ... Leggi su kronic (Di sabato 16 gennaio 2021), attrice ed ora scrittrice, prima dell’uscita il 26 gennaio del suo ultimo libro, sponsorizzato anche da Fabrizio Corona, svuota il sacco sulla sua partecipazione ad un realitysexy, figlia di, attrice talentuosa, regista, scrittrice è sempre in pieno fermento creativo. Tra un po’ di giorni, precisamente il 26 gennaio, uscirà il suo ultimo libro: “Anatomia di un cuore selvaggio”, dove il personaggioracconta la donna, il suo percorso di vita, la sua autobiografia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) “Ci vuole coraggio a prescriversi ...

distintamente_ : Comunque Asia Argento che non partecipa all'isola è già una bruttissima notizia per questo 2021 - indecisissimo : @bleahar ama pechino express ti consiglio la stagione 6 (antonella elia, achille lauro), stagione 7 (tommaso e mtr… - austerix22 : RT @pazzeska4: asia argento ha smentito la partecipazione all’isola - infoitcultura : Isola dei famosi: Asia Argento dice no, chi potrebbe arrivare al suo posto - infoitcultura : Asia Argento Io allIsola dei Famosi Neppure per 5 milioni di euro -