Ame | «Cara scuola | vorrei che tu fossi fiera di me»

(Di sabato 16 gennaio 2021) Cara scuola, credo sia giunto il momento di dirti come sto realmente: ho sempre pensato che essere adolescenti fosse faticoso, ma non credevo fino a questo punto. Giunte al quinto anno di questa relazione, la quantità di stress che la morbosità del nostro rapporto mi causa potrebbe essere paragonabile a quella dei pazienti di un ospedale psichiatrico, e il timore di non essere abbastanza per te mi terrorizza sempre di più. Vorrei che tu fossi fiera di me, vorrei poterti mostrare ogni giorno risultati eccellenti, ma è davvero difficile vivere questa vita.