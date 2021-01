A Discovery of Witches - il manoscritto delle streghe 2, la recensione: Diana e Matthew nella Londra del 1590 (Di sabato 16 gennaio 2021) La nostra recensione di A Discovery of Witches - il manoscritto delle streghe 2, seconda stagione della serie, in onda su Sky Atlantic dal 16 gennaio, che ripercorre le vicende narrate nella Trilogia delle anime di Deborah Harkness. In questa recensione di A Discovery of Witches - il manoscritto delle streghe 2 ci siamo trovati di fronte al difficile compito di esprimere un giudizio su una serie che ha avuto il coraggio di evolvere in qualcosa di nuovo introducendo il viaggio nel tempo come strumento narrativo principale e fondamentale allo sviluppo della trama. In onda alle 21:15 su Sky Atlantic dal 16 gennaio 2021 e disponibile anche su NOW TV, questa ... Leggi su movieplayer (Di sabato 16 gennaio 2021) La nostradi Aof- il2, seconda stagione della serie, in onda su Sky Atlantic dal 16 gennaio, che ripercorre le vicende narrateTrilogiaanime di Deborah Harkness. In questadi Aof- il2 ci siamo trovati di fronte al difficile compito di esprimere un giudizio su una serie che ha avuto il coraggio di evolvere in qualcosa di nuovo introducendo il viaggio nel tempo come strumento narrativo principale e fondamentale allo sviluppo della trama. In onda alle 21:15 su Sky Atlantic dal 16 gennaio 2021 e disponibile anche su NOW TV, questa ...

o_Leo_Monteiro : Marquei como visto A Discovery of Witches - 2x3 - Episode 3 - cinemaniaco_fb : ?????????????? A Discovery of Witches - il manoscritto delle streghe 2, la recensione: Diana e Matthew nella Londra del 1… - dumurin : RT @telesimo: Su @SkyItalia e @NOWTV_It da oggi, #16gennaio la stagione 2 di #ADISCOVERYOFWITCHES – IL MANOSCRITTO DELLE STREGHE. Dalla TR… - percyismyiratze : Wait ma è già uscita tutta la stagione di a discovery of witches in streaming? Io convinta che uscissero un episodio alla settimana - carotelevip : RT @telesimo: Su @SkyItalia e @NOWTV_It da oggi, #16gennaio la stagione 2 di #ADISCOVERYOFWITCHES – IL MANOSCRITTO DELLE STREGHE. Dalla TR… -