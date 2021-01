Zingaretti detta la linea: “Faremo di tutto per non andare al voto e far risorgere gli amici di Trump” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Portare la crisi in Parlamento è naturale, non è una sfida a Renzi. Il Pd ha fatto tutto per scongiurare questa rottura. Nicola Zingaretti, parlando all’assemblea del gruppo dem Alla Camera, cerca di tranquillizzare gli animi. Rivendica la scelta di aver fatto nascere (insieme a Renzi, ma non lo dice) il governo giallorosso. E manda messaggi chiari all’ex segretario rottamatore. Che – a suo dire – è responsabile del rafforzamento degli avversari sovranisti. Zingaretti ai dem: nessun sfida a Renzi ma… Nessun redde rationem, assicura il governatore del Lazio. “Non c’è alcuna voglia di rivalsa o di vendetta nei confronti di nessuno: non abbiamo nemici”. Ma la tensione in casa dem resta altra, visto che non è affatto scontato che l’operazione-responsabili riesca. E se così non fosse Zingaretti dice ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 15 gennaio 2021) Portare la crisi in Parlamento è naturale, non è una sfida a Renzi. Il Pd ha fattoper scongiurare questa rottura. Nicola, parlando all’assemblea del gruppo dem Alla Camera, cerca di tranquillizzare gli animi. Rivendica la scelta di aver fatto nascere (insieme a Renzi, ma non lo dice) il governo giallorosso. E manda messaggi chiari all’ex segretario rottamatore. Che – a suo dire – è responsabile del rafforzamento degli avversari sovranisti.ai dem: nessun sfida a Renzi ma… Nessun redde rationem, assicura il governatore del Lazio. “Non c’è alcuna voglia di rivalsa o di vennei confronti di nessuno: non abbiamo nemici”. Ma la tensione in casa dem resta altra, visto che non è affatto scontato che l’operazione-responsabili riesca. E se così non fossedice ...

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti detta Crisi di Governo: le condizioni di Zingaretti La Legge per Tutti Resa dei conti in Aula. Il premier si vendica: ora vuole catturare i dissidenti renziani.

Conte assume l'interim all'Agricoltura e si prepara al voto parlamentare di lunedì e martedì. È prevista, dopo le sue comunicazioni, una risoluzione di maggioranza. Castaldi (M5S): "I numeri si trovan ...

Crisi di governo, Faraone: "Se Conte scioglie nodi, Italia Viva c'è". Ultime notizie

Perciò dico che oggi non possiamo accettare tutto. Abbiamo già dato", così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ha detto ai deputati dem in assemblea.

Conte assume l'interim all'Agricoltura e si prepara al voto parlamentare di lunedì e martedì. È prevista, dopo le sue comunicazioni, una risoluzione di maggioranza. Castaldi (M5S): "I numeri si trovan ...