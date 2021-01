Washington chiusa per Covid: 5 giocatori positivi, squadra ferma (Di venerdì 15 gennaio 2021) Chiuso per Covid. Washington è il nuovo focolaio di coronavirus in Nba: ci sarebbero 5 giocatori positivi, circostanza che ha costretto i Wizards a chiudere il centro di allenamento e a rimanere in ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 15 gennaio 2021) Chiuso perè il nuovo focolaio di coronavirus in Nba: ci sarebbero 5, circostanza che ha costretto i Wizards a chiudere il centro di allenamento e a rimanere in ...

Ultime Notizie dalla rete : Washington chiusa Nba, Washington chiusa per Covid: 5 giocatori positivi La Gazzetta dello Sport Gli Apple Store di Washington chiudono fino all’Inauguration Day

Apple chiude i suoi Store di Washington in vista della cerimonia di insediamento di Joe Biden per timori di nuove proteste e insurrezioni ...

