Violenza sessuale sulla nipote minorenne | arrestato 60enne sannita

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: 1 minutoNel pomeriggio odierno, all’esito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, personale della Squadra Mobile ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un soggetto della Provincia di Benevento di anni 60, raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto dipluriaggravata in danno della, minore degli anni 16. Le indagini – si legge dalla nota diramata dalla Procura . consentivano di accertare che, a partire dal mese di giugno 2016 al novembre 2018, l’indagato aveva posto in essere nei confronti dellauna serie di gravi violenze ...