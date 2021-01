Ufficiale | Rillo alla Casertana

Leggi su alfredopedulla

LaFC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Francesco. Difensore di fascia sinistra classe 2000, arriva in prestito dal Benevento dopo aver disputato la prima parte della stagione nelle fila del Fano (Serie C Girone B). Cresciuto nel settore giovanile sannita,ha fatto il suo esordio tra i professionisti collezionando 4 gettoni in serie B nella stagione 2019/20, di cui due partendo dal primo minuto.