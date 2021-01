Traffico illecito di rifiuti, 38 persone denunciate dai carabinieri nel palermitano (Di venerdì 15 gennaio 2021) I carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo – Nucleo Investigativo Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale, a conclusione di una complessa ed articolata indagine, avviata nel 2017 sotto la direzione dalla Procura della Repubblica – DDA di Palermo, hanno sgominato un sodalizio criminale dedito all’attività organizzata finalizzata al Traffico illecito di rifiuti speciali pericolosi Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 15 gennaio 2021) IForestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo – Nucleo Investigativo Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale, a conclusione di una complessa ed articolata indagine, avviata nel 2017 sotto la direzione dalla Procura della Repubblica – DDA di Palermo, hanno sgominato un sodalizio criminale dedito all’attività organizzata finalizzata aldispeciali pericolosi

Ultime Notizie dalla rete : Traffico illecito Alla periferia di Tortona un traffico illecito di mezzi rubati scoperto dai Carabinieri, 4 nei guai Oggi Cronaca A Palermo traffico di rifiuti, inquinamento e riciclaggio di auto rubate: 38 indagati

Traffico clandestino di cagnolini, le Fiamme gialle: «In un anno salvati 220 cuccioli»

GORIZIA - Sono 220 i cuccioli, appartenenti a 25 diverse razze canine, complessivamente salvati nel 2020 dalle Fiamme Gialle isontine, sottratti a trafficanti senza scrupoli ...

