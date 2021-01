Spagna | inflazione dicembre confermata in rallentamento

(Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – Inl’in. Secondo l’ufficio statistico spagnolo INE, l’indice dei prezzi al consumo è salito dello 0,2% su base mensile, in linea con la stima preliminare, le attese e il dato di novembre. Su base annua, si rileva una flessione dello 0,5% come da attese e dopo il -0,8% del mese precedente. L‘armonizzata registra una variazione negativa dello 0,6% annuale, dal -0,8% del mese precedente centrando il consensus. Su base mensile, il dato segna un +0,2% (+0,1% le attese) dopo la variazione positiva dello 0,1% di novembre.

PaoloLuraschi : -UK:produzione industriale e manifatturiera novembre -UK:bilancia commerciale novembre -Francia:inflazione dicemb… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna inflazione

Il Messaggero

In Spagna l'istituto di statistica INE ha annunciato che in dicembre l'indice dei prezzi al consumo è cresciuto dello 0,2% su base mensile.(Teleborsa) – In rallentamento l’inflazione in Spagna a dicembre. Secondo l’ufficio statistico spagnolo INE, l’indice dei prezzi al consumo è salito dello 0,2% su base ...