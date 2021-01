Sindaca leghista ai domiciliari “Negava aiuti alimentari Covid a anziani non autosufficienti e stranieri Andavano a famiglie più ricche”

(Di venerdì 15 gennaio 2021)acquistati con fondi statali per l’emergenzanegati anonper darli apiù. Parla di questo l’inchiesta della Procura di Vercelli, che ha portato all’arresto delladi San Germano Vercellese, Michela Rosetta. La prima cittadina è aiinsieme ad un consigliere comunale, l’ex assessore Giorgio Carando. Nell’inchiesta sono indagate anche altre sette persone, tra cui due imprenditori. Peculato, falso materiale e ideologico e abuso d’ufficio i reati contestati a vario titolo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Fatto Quotidiano

Altra truffa legata al Covid. Aiuti alimentari acquistati con fondi statali per l'emergenza del virus negati a stranieri e anziani non autosufficienti per darli a famiglie più ...