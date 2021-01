Scuola, non si fermano le proteste in tutta Italia contro la Dad: a Milano occupati due licei (Di venerdì 15 gennaio 2021) Da Bari a Milano continuano le proteste contro la didattica a distanza. Nella Capitale un centinaio di studenti di scuole superiori si sono ritrovati per un sit-in in piazza del Popolo. Seduti per ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Da Bari acontinuano lela didattica a distanza. Nella Capitale un centinaio di studenti di scuole superiori si sono ritrovati per un sit-in in piazza del Popolo. Seduti per ...

alexbarbera : Noi a contare i Responsabili e mia figlia che non sa ancora se lunedì le riaprono la scuola - 6000sardine : Più di 500 morti al giorno, centinaia di ragazzi e ragazze speranzosi di tornare a scuola, migliaia di teatri, cine… - DaniloToninelli : Ma Salvini, che non perde occasione per fare polemiche sulla scuola, lo sa che c'era un accordo tra governo e regio… - AnsaPuglia : Scuola:sit-in studenti Bari,'non siamo esperimento politico'. Manifestazione in piazza e social, 'in classe ma in s… - IsabelTorrini : 14enne ha scritto alla segreteria della Min. Azzolina per manifestare il disagio per i mesi in DaD e per le lezioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola non Ritorno in classe, no a queste condizioni: la scuola non è uno spettacolo ma condivisione del sapere Tecnica della Scuola Test rapidi in farmacia per sicurezza scuole Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 15 GEN - Riprendere l'attività didattica delle scuole superiori in sicurezza è l'obiettivo con il quale la Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Salute, Luca Coletto, ha ...

Omuli Museum of the Horse: il bando per il progetto della struttura

Un bando per ricostruire la ex-scuola di Omuli e trasformarla in un gioiello di bioedilizia dedicato a un Museo del Cavallo ...

(ANSA) - PERUGIA, 15 GEN - Riprendere l'attività didattica delle scuole superiori in sicurezza è l'obiettivo con il quale la Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Salute, Luca Coletto, ha ...Un bando per ricostruire la ex-scuola di Omuli e trasformarla in un gioiello di bioedilizia dedicato a un Museo del Cavallo ...