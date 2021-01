Ribolla Lega a Conte | “Urgente sblocco dei concorsi pubblici”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 15 gennaio 2021) “Iper le assunzioni sono ormai bloccati da marzo 2020 a seguito delle misure anti-Covid adottate dal Governo per ilnimento dell’epidemia e questo si traduce con l’affanno dei Comuni nel portare avanti le proprie attività essenziali”, scrive il deputato bergamascoal Presidente del Consiglio Giuseppee al Ministro per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone. “Molti comuni contavano, all’inizio di quest’anno, di poter far ripartire le procedure per l’assunzione di varie figure professionali in tutti gli uffici, in particolare per la polizia locale, l’ufficio tecnico, anagrafe e ragioneria, invece i dati dei contagi non rendono ancora possibile lo svolgimento dei”. “Molti sindaci, temendo la paralisi nel lavoro ...