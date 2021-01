Riapertura scuole Piemonte, Cirio conferma: si riparte il 18 gennaio. Puntuale controllo dei dati epidemiologici (Di venerdì 15 gennaio 2021) "Il Presidente della Giunta Regionale, Alberto Cirio, ha confermato la decisione di rientro in presenza del 50% degli studenti della scuola secondaria di secondo grado a partire dal 18 gennaio, in conformità a quanto stabilito dall’art. 1, comma 10, lettera s), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021" L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 15 gennaio 2021) "Il Presidente della Giunta Regionale, Alberto, hato la decisione di rientro in presenza del 50% degli studenti della scuola secondaria di secondo grado a partire dal 18, in conformità a quanto stabilito dall’art. 1, comma 10, lettera s), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 142021" L'articolo .

