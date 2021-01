Retroscena TPI – “Se salta Conte si va a elezioni”: il Pd e la minaccia del voto per convincere i responsabili (Di venerdì 15 gennaio 2021) responsabili cercasi. Questo il mantra dei partiti di maggioranza, ovviamente Italia Viva a parte. Pd, M5s, Leu e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ormai hanno infatti palesato l’intenzione di non volere più Matteo Renzi come interlocutore, prediligendo i famosi “costruttori”. Le defezioni principali verrebbero proprio dal gruppo di Italia Viva al Senato: “Nencini si starebbe muovendo davvero”, dicono fonti parlamentari a TPI. “Essere abbandonati da Nencini significherebbe spedire i nostri senatori al Misto” visto che con il simbolo del Psi si era resa possibile “la costituzione del gruppo di Iv al Senato”, affermano i renziani. Vero è che oggi il senatore socialista Riccardo Nencini, in un’intervista a Il Messaggero, ha definito questa ipotesi una “fake news”. Da Italia Viva, comunque, rimarrebbero quantomeno stupiti “per eventuali defezioni ... Leggi su tpi (Di venerdì 15 gennaio 2021)cercasi. Questo il mantra dei partiti di maggioranza, ovviamente Italia Viva a parte. Pd, M5s, Leu e il presidente del Consiglio Giuseppe, ormai hanno infatti palesato l’intenzione di non volere più Matteo Renzi come interlocutore, prediligendo i famosi “costruttori”. Le defezioni principali verrebbero proprio dal gruppo di Italia Viva al Senato: “Nencini si starebbe muovendo davvero”, dicono fonti parlamentari a TPI. “Essere abbandonati da Nencini significherebbe spedire i nostri senatori al Misto” visto che con il simbolo del Psi si era resa possibile “la costituzione del gruppo di Iv al Senato”, affermano i renziani. Vero è che oggi il senatore socialista Riccardo Nencini, in un’intervista a Il Messaggero, ha definito questa ipotesi una “fake news”. Da Italia Viva, comunque, rimarrebbero quantomeno stupiti “per eventuali defezioni ...

Giuseppe Conte è a rischio? “Assolutamente no. Per andare dove? Verso l’avventura, il trasformismo, coalizioni incerte e improvvisate? Conte è il pilastro dell’attuale alleanza che ha lavorato bene e ...

