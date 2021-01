Poggiomarino, tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso: arrestato 27enne (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPoggiomarino (Na) – I Carabinieri della Stazione di Poggiomarino hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare a carico di un 27enne, indagato per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. I fatti risalgono all’estate del 2020 quando il 27enne si era presentato presso un negozio di alimentari gestito da un titolare di origine bengalese, minacciandolo di dovergli corrispondere delle quote mensili. L’uomo, per convincere il titolare a sottostare all’estorsione, si è presentato come referente mafioso della zona e lo ha minacciato di morte. Il titolare ha presentato denuncia ai Carabinieri che, avviate le indagini, hanno individuato altri due ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – I Carabinieri della Stazione dihanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare a carico di un, indagato perdal. I fatti risalgono all’estate del 2020 quando ilsi era presentato presso un negozio di alimentari gestito da un titolare di origine bengalese, minacciandolo di dovergli corrispondere delle quote mensili. L’uomo, per convincere il titolare a sottostare all’, si è presentato come referentedella zona e lo ha minacciato di morte. Il titolare ha presentato denuncia ai Carabinieri che, avviate le indagini, hanno individuato altri due ...

fattidinapoli : Napoli: Poggiomarino, Carabinieri arrestano 27enne per tentata estorsione aggravata dal meto... - - TeleCapriNews : Tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, 27enne arrestato dai carabinieri a Poggiomarino (Napoli): I carabi… - RedazioneTvcity : Poggiomarino: carabinieri arrestano 27enne per tentata estorsione - - ViViCentro : I carabinieri della Stazione di Poggiomarino hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere,… - lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Poggiomarino, arrestato 27enne per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso -