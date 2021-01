Pogba pronto a… smettere di festeggiare dopo un gol | “Protocollo per il Covid? Troveremo altro modo di gioire dopo aver segnato”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 15 gennaio 2021) La Premier League si prepara a nuove misure di sicurezza in quanto a protocolli anti contagio da-19. Niente più abbraccii gol con gli arbitri che saranno chiamati a far rispettare la distanza tra calciatori. A commentare questo cambio di regolamento è stato Paulche ai microfoni di Sky Sports si è detto favorevole purché questo serva a far stare bene tutti ed evitare la diffusione del virus.: "per"caption id="attachment 1045477" align="alignnone" width="700"(getty images)/caption"La cosa più importante è la sicurezza", ha commentato. "I giocatori troveranno altri modi per. Ma la ...