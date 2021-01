Piazza Risorgimento, Mastella: “Solo diffamazione”. E annuncia querele, una è per Salvini (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNe avevamo scritto proprio oggi. L’ampio eco determinato dalla vicenda ‘Piazza Risorgimento’, con Angelo Moretti (leggi qui) che attraverso il settimanale online vita.it aveva parlato di strane “coincidenze” tra il via libera al finanziamento del progetto e il sostegno politico di Mastella al governo Conte, trova la risposta del sindaco di Benevento. Mastella parla di campagna di “diffamazione” e annuncia querele. Una, evidentemente, sarà proprio per Moretti. L’esponente di “Civico 22”, possibile sfidante alle prossime amministrative, non viene mai direttamente citato dal sindaco nella sua “replica” ma i riferimenti certo non mancano. Citato, nella nota stampa così come in tribunale, Matteo Salvini, che sul suo profilo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNe avevamo scritto proprio oggi. L’ampio eco determinato dalla vicenda ‘’, con Angelo Moretti (leggi qui) che attraverso il settimanale online vita.it aveva parlato di strane “coincidenze” tra il via libera al finanziamento del progetto e il sostegno politico dial governo Conte, trova la risposta del sindaco di Benevento.parla di campagna di “” e. Una, evidentemente, sarà proprio per Moretti. L’esponente di “Civico 22”, possibile sfidante alle prossime amministrative, non viene mai direttamente citato dal sindaco nella sua “replica” ma i riferimenti certo non mancano. Citato, nella nota stampa così come in tribunale, Matteo, che sul suo profilo ...

Ultime Notizie dalla rete : Piazza Risorgimento Mastella, Moretti, piazza Risorgimento e le strane coincidenze: in attesa delle urne, Benevento fa “tendenza” anteprima24.it Riqualificazione Terminal Bus, Mastella: "Diffuse notizie false, parola ai miei legali"

Il progetto di riqualificazione dell'area di piazza Risorgimento e lo spostamento del terminal bus sono tornati alla ribalta (leggi da ultimo l'intervento di Altrabenevento) del dibattito politico ina ...

