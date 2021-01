Pattinaggio artistico, Bradie Tennell si impone nello short ai Campionati Nazionali Statunitensi. Nelle coppie dominio di Scimeca Knierim-Frazier (Di venerdì 15 gennaio 2021) Giochi aperti nella specialità del singolo femminile, gara che ha chiuso la prima giornata dei Campionati Nazionali Statunitensi 2021, rassegna in scena questo fine settimana presso l’Orleans Arena di Las Vegas (Nevada). Al termine del segmento più breve infatti ben cinque atlete, distanziate tra loro di soli nove punti, sono in lizza per una posizione del podio. A piazzarsi meritatamente al comando è stata Bradie Tennell, autrice di una prestazione senza sbavature dove ha atterrato il doppio axel, la combinazione triplo lutz/triplo toeloop e il triplo flip in zona bonus. Grazie anche al miglior riscontro sulle componenti del programma l’allieva di Tom Zakrajsek ha sfiorato gli 80 punti raccogliendo 79.40 (45.26, 36.849) e regolando di tre lunghezze la detentrice del titolo Alysa Liu che, apparsa in ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 gennaio 2021) Giochi aperti nella specialità del singolo femminile, gara che ha chiuso la prima giornata dei2021, rassegna in scena questo fine settimana presso l’Orleans Arena di Las Vegas (Nevada). Al termine del segmento più breve infatti ben cinque atlete, distanziate tra loro di soli nove punti, sono in lizza per una posizione del podio. A piazzarsi meritatamente al comando è stata, autrice di una prestazione senza sbavature dove ha atterrato il doppio axel, la combinazione triplo lutz/triplo toeloop e il triplo flip in zona bonus. Grazie anche al miglior riscontro sulle componenti del programma l’allieva di Tom Zakrajsek ha sfiorato gli 80 punti raccogliendo 79.40 (45.26, 36.849) e regolando di tre lunghezze la detentrice del titolo Alysa Liu che, apparsa in ...

