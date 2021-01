Pallanuoto femminile | Preolimpico 2021 | l’Italia si gioca due posti con Olanda | Ungheria e Grecia Servirà un’impresa

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 gennaio 2021) A Trieste la settimana prossima si terrà ildi: si giocherà da martedì 19 a domenica 24 gennaio. Ieri sono arrivate le convocazioni deled è stato diramato anche il calendario con gli orari definitivi: saranno messi in palio dueper Tokyo. Dopo la prima fase a gironi, tutte le squadre passeranno alla fase ad eliminazione diretta. Il Girone A comprende Italia, Paesi Bassi, Francia e Slovacchia, nel Girone B, invece, ci saranno, Israele e Kazakistan. Sono quattro le formazioni maggiormente accreditate per il pass olimpico. Il primo ostacolo di rilievo per il Setterosa sarà rappresentato nella prima fase dai Paesi Bassi, poi verosimilmente la sfida decisiva per volare a Tokyo arriverà ...