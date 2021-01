Nuovo Dpcm, le restrizioni valide dal 16 gennaio al 15 febbraio (Di venerdì 15 gennaio 2021) Per almeno un altro mese non si potrà uscire dalla propria regione e, in caso di zona rossa e arancione, nemmeno dal proprio comune. Stop all’asporto per i bar senza cucina dopo le 18 ma apertura dei musei nei giorni feriali, nelle zone gialle. Niente apertura degli impianti sciistici. Si dovrà ancora aspettare per palestre e piscine. Per lunedì 18 gennaio è previsto il rItorno a scuola per gli studenti delle scuole medie e superiori (tranne quelli in zona rossa), in classe al 50 o 75 per cento. Prevista anche la possibilità di una “zona bianca”: in caso di basso indice di contagio e bassa incidenza dei contagi potranno essere abolite quasi tutte le restrizioni. .A cura di Sofia Gadici Leggi su udine20 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Per almeno un altro mese non si potrà uscire dalla propria regione e, in caso di zona rossa e arancione, nemmeno dal proprio comune. Stop all’asporto per i bar senza cucina dopo le 18 ma apertura dei musei nei giorni feriali, nelle zone gialle. Niente apertura degli impianti sciistici. Si dovrà ancora aspettare per palestre e piscine. Per lunedì 18è previsto il rItorno a scuola per gli studenti delle scuole medie e superiori (tranne quelli in zona rossa), in classe al 50 o 75 per cento. Prevista anche la possibilità di una “zona bianca”: in caso di basso indice di contagio e bassa incidenza dei contagi potranno essere abolite quasi tutte le. .A cura di Sofia Gadici

