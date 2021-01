"Non sopporta Conte". Senaldi, l'inconfessabile obiettivo di Renzi: perché ha aperto la crisi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tanto tuonò, che piovve; anzi grandinò. Alla fine bisogna riconoscere a Renzi una cosa: pur con i difetti che tutti gli riconoscono e molti non sopportano più, l'uomo ha del coraggio. Non è un pokerista, come sostengono i detrattori, ma un leader di partito che quando le cose non vanno come vuole molla la presa; salvo poi magari pentirsene, però ha gli attributi per dimettersi. In questo in fondo non è diverso dal suo omonimo che guida la Lega. Ieri il leader di Italia Viva ha ritirato le sue ministre, aprendo una crisi al buio e rischiando quello che per lui sarebbe il peggiore degli scenari: il voto anticipato e la possibile sparizione del suo neonato partito dal Parlamento. Cosa che il Pd, il grande vedovo del governo Conte bis, gli ha subito fatto balenare a mo' di minaccia. È impossibile prevedere cosa accadrà da ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tanto tuonò, che piovve; anzi grandinò. Alla fine bisogna riconoscere auna cosa: pur con i difetti che tutti gli riconoscono e molti nonno più, l'uomo ha del coraggio. Non è un pokerista, come sostengono i detrattori, ma un leader di partito che quando le cose non vanno come vuole molla la presa; salvo poi magari pentirsene, però ha gli attributi per dimettersi. In questo in fondo non è diverso dal suo omonimo che guida la Lega. Ieri il leader di Italia Viva ha ritirato le sue ministre, aprendo unaal buio e rischiando quello che per lui sarebbe il peggiore degli scenari: il voto anticipato e la possibile sparizione del suo neonato partito dal Parlamento. Cosa che il Pd, il grande vedovo del governobis, gli ha subito fatto balenare a mo' di minaccia. È impossibile prevedere cosa accadrà da ...

