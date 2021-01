Niente colpa al pedone se non ci sono le strisce pedonali (Di venerdì 15 gennaio 2021) Annamaria Villafrate - Per la Cassazione, non c'è concorso di colpa del pedone, investito in un piazzale, se non ci sono attraversamenti pedonali fruibili. Leggi su studiocataldi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Annamaria Villafrate - Per la Cassazione, non c'è concorso didel, investito in un piazzale, se non ciattraversamentifruibili.

