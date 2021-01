Mihajlovic: “Serve umiltà, coraggio e determinazione” (Di venerdì 15 gennaio 2021) La prossima gara contro il Verona sarà molto importante per il Bologna di Sinisa Mihajlovic, a cui manca da troppo tempo la vittoria. È stato proprio il tecnico rossoblù ad indicare la strada per tornare a vincere nella conferenza stampa di presentazione della gara. “umiltà, coraggio e determinazione. Da un mese e mezzo siamo senza 7-10 giocatori. Siamo in crisi di risultati, non di prestazioni, ma veniamo da cinque pareggi e tre sconfitte e con il Genoa abbiamo avuto un possesso sterile, gli avversari erano più pronti alla battaglia di noi” La sfida contro la formazione di Juric non sarà semplice “Resto calmo e lucido. Meritiamo di più, ma se vogliamo prendercelo dobbiamo ritrovare la disperazione necessaria per vincere una gara ad ogni costo. Abbiamo più qualità del Verona, loro hanno più punti e fanno dell’intensità ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 15 gennaio 2021) La prossima gara contro il Verona sarà molto importante per il Bologna di Sinisa, a cui manca da troppo tempo la vittoria. È stato proprio il tecnico rossoblù ad indicare la strada per tornare a vincere nella conferenza stampa di presentazione della gara. “. Da un mese e mezzo siamo senza 7-10 giocatori. Siamo in crisi di risultati, non di prestazioni, ma veniamo da cinque pareggi e tre sconfitte e con il Genoa abbiamo avuto un possesso sterile, gli avversari erano più pronti alla battaglia di noi” La sfida contro la formazione di Juric non sarà semplice “Resto calmo e lucido. Meritiamo di più, ma se vogliamo prendercelo dobbiamo ritrovare la disperazione necessaria per vincere una gara ad ogni costo. Abbiamo più qualità del Verona, loro hanno più punti e fanno dell’intensità ...

Per il Bologna è fondamentale una vittoria contro il Verona di Juric: "Meritiamo di più, ma se vogliamo prendercelo dobbiamo ritrovare la disperazione necessaria per vincere una gara ad ogni costo" ...

Sinisa Mihajlovic e Bologna Verona: ecco la ricetta del mister

Le parole del tecnico serbo alla vigilia: "La nostra è una crisi di risultati, non di prestazioni. Schouten? Tutti sbagliano, lui per noi è importante" ...

