Metti una sera d’estate con Dolores O’Riordan (Di venerdì 15 gennaio 2021) Quella sera d’estate di circa vent’anni fa, per la finale del Festivalbar in Piazza del Plebiscito a Napoli, devo essere sincera, io c’ero andata per John Bon Jovi. Il quale, a onor del merito, camicia bianca e pantalone attillatissimo di pelle nera, non deluse le aspettative di una diciassettenne corsa via da scuola per godersi la sua esibizione dalla privilegiata postazione su di un paio di alte e possenti spalle. Tuttavia, di quella calda e intensa serata, il ricordo più nitido che porto con me è lo stupore che mi colse quando davanti ai miei occhi apparve l’esile figura di Dolores O’Riordan che, letteralmente, riempì l’enorme piazza a ridosso del lungomare, con una potentissima voce (anche se supportata in quel caso dal playback) e con movenze magnetiche. Da adolescente cresciuta col Vangelo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) Quelladi circa vent’anni fa, per la finale del Festivalbar in Piazza del Plebiscito a Napoli, devo essere sincera, io c’ero andata per John Bon Jovi. Il quale, a onor del merito, camicia bianca e pantalone attillatissimo di pelle nera, non deluse le aspettative di una diciassettenne corsa via da scuola per godersi la sua esibizione dalla privilegiata postazione su di un paio di alte e possenti spalle. Tuttavia, di quella calda e intensata, il ricordo più nitido che porto con me è lo stupore che mi colse quando davanti ai miei occhi apparve l’esile figura diche, letteralmente, riempì l’enorme piazza a ridosso del lungomare, con una potentissima voce (anche se supportata in quel caso dal playback) e con movenze magnetiche. Da adolescente cresciuta col Vangelo ...

the_Max75 : @rrico_e @VotersItalia Perchè metti una foto della Ciudad de Madrid? - Ds02s : RT @Pirichello: @Emmeemm_ Non ho paragonato il Milan alla Ferrari ma la distanza tra i due club a quella che c’è tra una 500 e Ferrari, per… - nonvedogioie : Ho una domanda per le ragazze! Siete indecifrabili Quando metti like a un mio post vecchio ma non inizi a seguirmi… - UrbanMoveRadio : #nowplaying Balanco - Metti Una Sera A Cena #less #talk #more #music #australia #urban #goodvibes - cherryxxhaz : @notonmesistah magari la paura ci sta ma non penso sia una cavolata anche perché metti che il virus è stato prodott… -

Ultime Notizie dalla rete : Metti una Metti una sera a cena: Lamorgese invitata a Palazzo Chigi? AdHoc News Milan e Ibra mettono i brividi ad un Cagliari in piena crisi

Contro i sardi, reduci da 5 k.o. in fila, lo svedese va a segno da 6 gare consecutive. E la tradizione per i rossoblu è preoccupante ...

Derby planetario, undici nazioni in campo in Lazio-Roma

Per giocare all’Olimpico i titolari hanno percorso oltre 56mila km. Il colombiano arriva da più lontano, Lorenzo unico romano ...

Contro i sardi, reduci da 5 k.o. in fila, lo svedese va a segno da 6 gare consecutive. E la tradizione per i rossoblu è preoccupante ...Per giocare all’Olimpico i titolari hanno percorso oltre 56mila km. Il colombiano arriva da più lontano, Lorenzo unico romano ...