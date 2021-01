Mediaset prolunga il GF Vip 5 | la reazione dei concorrenti

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 15 gennaio 2021) I colpi di scena al Grande Fratello Vip non si fermano ed ecco che una clamorosa notizia ha scosso la quiete all’interno della casa più spiata d’Italia. Stando ai rumors, infatti, Alfonso Signorini sarebbe intenzionato are la quinta edizione di almeno altre due settimane. In virtù di ciò, isarebbero stati chiamati singolarmente nel confessionale per essere informati. Sta di fatto che ladegli inquilini è stata a dir poco veemente. Grande Fratello Vip: Signorini vuolere il reality? La quinta edizione del Grande Fratello Vip sarà ricordata soprattutto per la sua durata che ha visto icostretti a festeggiare persino il Natale e il Capodanno nella casa di Cinecittà. Quelmento, fortemente voluto da Alfonso Signorini, tuttavia pare ...