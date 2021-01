La Base incontra Rousseau | partecipa per costruire insieme l’attivismo del futuro

Leggi su ilblogdellestelle

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Il 23 gennaio arriva in Puglia il tour “La“, questo straordinario lavoro di intelligenza collettiva che procede di regione in regione e che mira adi oggi e di domani. La pandemia in molti casi ci ha brutalmente lanciati nel, obbligandoci a calare nel digitale tante attività che eravamo abituati a pensare in maniera analogica: è successo per la scuola, per il lavoro, per lo shopping e sta accadendo anche per. Stiamo progettandole sedi digitali, con un metodo di lavoro che coinvolge tutti quelli che lo desiderano. Nelle prime due tappe, gli attivisti hanno analizzato i limiti e le opportunità delle sedi fisiche e digitali producendo così un elenco di strumenti e suggerimenti per la ...