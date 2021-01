Inter | parla Massimo Branca | “Contro la Juventus l’Inter può vincere Pirlo e Conte grandi allenatore | ma Klopp…”

(Di sabato 16 gennaio 2021) Domenica sera andrà in scena, quello che da molti addetti ai lavori viene definito il match scudetto., Morata scalda i motori: “Lukaku tra i migliori al mondo, tutto su CR7. Scudetto? Lotteremo fino alla fine”Sarà senz'altro una partita fondamentale per il cammino di ambedue le squadre, in aperta lotta per conquistare il titolo di campioni d'Italia a fine stagione. Anche Marco, ex direttore dell'area tecnica nerazzurra, ha voluto dire la sua su questo confronto dal peso specifico non indifferente. L'ex giocatore tra le altre die Roma ritiene i nerazzurri una squadra fortissima, che può puntare atutto: "L’oggi è una squadra bene attrezzata, può puntare ail campionato e ...

La Juventus è pronta a scendere in campo contro l'Inter in vista del prossimo match di campionato, in programma domenica 17 gennaio 2021 alle ore 20.45. Ecco quanto dichiarato in merito dal calci ...E il giocatore da allora non ha fatto altro che migliorare : “Entrare nelle grazie di Conte non è impresa semplice, ma per Barella è stato naturale. Per il resto, chi ha il coraggio di contestare qual ...