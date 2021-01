Inter Juventus probabili formazioni, Pirlo conferma Chiesa: out Kulusevski (Di venerdì 15 gennaio 2021) Inter Juventus probabili formazioni – Derby d’Italia. La Juventus vola a Milano e sfida l’Inter di Antonio Conte, il grande ex. Pirlo ritrova il suo vecchio allenatore e anche Arthuro Vidal, ex compagno ai tempi della Juve. Sfida importante per la lotta scudetto con l’Inter che viaggia ad un ritmo altissimo e proverà a prendere vantaggio sui bianconeri. Juve invece costretta a inseguire e che deve rimanere in scia delle milanesi. Dunque domenica sera alle 20.45 big match che mette in palio punti importanti. Inter Juventus probabili formazioni, chi gioca Assenze pesanti per Pirlo, costretto a fare a meno sia dell’infortunato Dybala che del trio de Ligt-Cuadrado-Alex ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 15 gennaio 2021)– Derby d’Italia. Lavola a Milano e sfida l’di Antonio Conte, il grande ex.ritrova il suo vecchio allenatore e anche Arthuro Vidal, ex compagno ai tempi della Juve. Sfida importante per la lotta scudetto con l’che viaggia ad un ritmo altissimo e proverà a prendere vantaggio sui bianconeri. Juve invece costretta a inseguire e che deve rimanere in scia delle milanesi. Dunque domenica sera alle 20.45 big match che mette in palio punti importanti., chi gioca Assenze pesanti per, costretto a fare a meno sia dell’infortunato Dybala che del trio de Ligt-Cuadrado-Alex ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter Juventus Inter-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com BENTANCUR: "Presto Inter - Juve"

Rodrigo Bentancur, tramite Instagram, ha condiviso uno scatto che lo ritrae durante l'allenamento di questa mattina al JTC: " #InterJuve ? #ForzaJuve ??", ha scritto il numero ...

Cruz ricorda: “Il 3-1 di Torino contro la Juventus è indimenticabile. Amo l’Inter, la maglia preferita…”

Ai microfoni ufficiali del club nell’episodio del Matchday Programme l’ex attaccante dell’Inter Julio Cruz ha ricordato tutti i bei momenti (sette reti personali contro i bianconeri) dei match contro ...

