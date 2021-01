Il Pd fissa i suoi paletti e respinge le ipotesi di riaperture a Renzi

Leggi su agi

(Di venerdì 15 gennaio 2021) AGI - Nessuna riapertura a Matteoda parte del Pd, dicono autorevoli fonti del Partito Democratico spiegando che "vengono assolutamente respinte ledi una riapertura all'ex premier". Per i dem, quella deiani che nelle ultime ore stanno inviando segnali distensivi alla maggioranza e al partito di Nicola Zingaretti "è solo tattica" e "si è messo fuori giovedì dalla maggioranza, quando ha ritirato i ministri. Le parole del segretario Zingaretti di ieri sono chiarissime. Non bisogna aggiungere altro", concludono. E' anche per fare chiarezza sulle voci che si rincorrono nelle ultime ore che, nel giorno in cui le ombre dei costruttori cominciano ad affacciarsi all'orizzonte pronte a dare una mano al presidente del Consiglio, Nicola Zingaretti riunisce ideputati. E' il primo ...