Il curioso caso di John Sullivan Infiltrato anarchico e Blm nell’assedio al Campidoglio

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Washington, 15 gen –, militante anti-Trump ed attivista di Black Lives Matter, originario dello Utah, è stato arrestato per aver partecipato ed incitato alla violenza durante i disordini del 6 gennaio a Capitol Hill. Per la precisione è accusato dal Dipartimento di Giustizia degli Usa di essere entrato e rimasto consapevolmente in un edificio soggetto a restrizioni senza autorizzazione legale, di essere entrato in modo violento e di condotta disordinata nel. E di aver interferito con le forze dell’ordine impegnate nello svolgimento legale dei loro doveri ufficiali durante la commissione di disordini civili.indossava un giubbotto antiproiettile e incitava i manifestanti, infatti, ha praticamente filmato tutte le fasi dell’assalto a ...