Il Ceo di Parler verso la resa: “L’app potrebbe non tornare più online” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen – Sembra che non vi siano più speranze per Parler, il social senza censure a favore del free speech dove Trump e parecchi suoi sostenitori avevano trovato rifugio dopo il ban perenne da Twitter e da altre piattaforme: il Ceo delL’app John Matze ha dichiarato a Reuters che L’app per social media potrebbe non tornare mai più online. Il Ceo di Parler sembra essersi arreso Parler non è più raggiungibile dagli utenti da lunedì mattina, da quando cioè Amazon ha tolto la piattaforma dal proprio servizio di web hosting per «aver violato i termini di servizio, che vietano i contenuti che incoraggiano o incitano alla violenza». Dopo aver subito l’epurazione dal Google Play Store e dalL’app Store di Apple, il social network ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen – Sembra che non vi siano più speranze per, il social senza censure a favore del free speech dove Trump e parecchi suoi sostenitori avevano trovato rifugio dopo il ban perenne da Twitter e da altre piattaforme: il Ceo delJohn Matze ha dichiarato a Reuters cheper social medianonmai più. Il Ceo disembra essersi arresonon è più raggiungibile dagli utenti da lunedì mattina, da quando cioè Amazon ha tolto la piattaforma dal proprio servizio di web hosting per «aver violato i termini di servizio, che vietano i contenuti che incoraggiano o incitano alla violenza». Dopo aver subito l’epurazione dal Google Play Store e dalStore di Apple, il social network ...

Twitter sospende ufficialmente l’account di Patrick Byrne, un entusiasta e dedicato alleato online di Donald J. Trump durante le elezioni del 2020. È il fondatore e da tempo CEO dell’ex colosso dell’e ...

La grande attenzione conquistata da Parler, il social network preferito dai sostenitori di Donald Trump, ha avuto un risultato inaspettato: portare al successo il suo principale rivale, Gab. In seguit ...

Twitter sospende ufficialmente l'account di Patrick Byrne, un entusiasta e dedicato alleato online di Donald J. Trump durante le elezioni del 2020. È il fondatore e da tempo CEO dell'ex colosso dell'e-commerce Overstock.

La grande attenzione conquistata da Parler, il social network preferito dai sostenitori di Donald Trump, ha avuto un risultato inaspettato: portare al successo il suo principale rivale, Gab.