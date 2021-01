Ibra: «Ho scelto il Milan perché mi attirava l’impossibile. Mi sento un leader. Io guido, la squadra mi segue» (Di venerdì 15 gennaio 2021) Sul Corriere dello Sport una lunga intervista a Zlatan Ibrahimovic. Ne emerge, come al solito, la figura di un vero e proprio gigante. Ad esempio, quando definisce cosa sia, per lui, un gol. «Una mia responsabilità. Un dettaglio. Un dettaglio che ti fa vincere le partite. Non una mia esclusiva. Anche quando servo un compagno che segna sento di aver fatto bene il mio mestiere». Ibra descrive cosa vuol dire “effetto Ibrahimovic”, ovvero l’impatto che ha avuto il suo arrivo sul Milan. «Oggi mi sento un leader. Io guido, la squadra mi segue. Dieci anni fa era un altro Milan. Ma anche il Milan che ho trovato nel 2020 era diverso. Sempre una squadra molto giovane. Abbiamo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 15 gennaio 2021) Sul Corriere dello Sport una lunga intervista a Zlatanhimovic. Ne emerge, come al solito, la figura di un vero e proprio gigante. Ad esempio, quando definisce cosa sia, per lui, un gol. «Una mia responsabilità. Un dettaglio. Un dettaglio che ti fa vincere le partite. Non una mia esclusiva. Anche quando servo un compagno che segnadi aver fatto bene il mio mestiere».descrive cosa vuol dire “effettohimovic”, ovvero l’impatto che ha avuto il suo arrivo sul. «Oggi miun. Io, lami. Dieci anni fa era un altro. Ma anche ilche ho trovato nel 2020 era diverso. Sempre unamolto giovane. Abbiamo ...

