Gualtieri | “La crisi fa aumentare lo spread | gli italiani hanno già perso 8 milioni E Renzi diceva di volere il Mes per farci risparmiare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Venerdì i mercati, tranquillizzati dalla prospettiva che il governo Conte possa rimanere in carica con il sostegno dei Responsabili, nonmesso nel mirino i titoli di Stato. Il rendimento dei Btp decennali ha ripiegato sotto lo 0,6% e il diffeale rispetto ai Bund tedeschi è sceso a 113 punti dai 120 toccati giovedì. Ma la fiammata di ieri, quando il Tesoro ha venduto in asta titoli a tre, sette e trent’anni con rendimenti in aumento, è costata cara. “Gliquasi 8, 7,6 per la precisione”, ha spiegato il ministro dell’Economia Robertocommentando lascatenata dalla rottura di Italia Viva. Matteoaveva detto “che voleva il Mes per fare ...