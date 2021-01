"È una porcata. Not in my name". Tommaso Cerno vota No a Conte (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Not in my name”. Tommaso Cerno, senatore del gruppo Misto, ex Pd, prende in prestito il famoso slogan contro le guerre, contro il terrorismo, contro la violenza, per dire che non voterà la fiducia al premier Giuseppe Conte quando martedì si presenterà in Senato. Senatore, il suo nome rimbalza tra coloro che fanno parte della pattuglia dei responsabili a sostegno di Conte, voterà la fiducia? No, not in my name. Se la situazione è questa, con Clemente Mastella che sta organizzando il gruppo dei responsabili, io non voterò a favore di questa porcata. Matteo Renzi ha ritirato le ministre, Conte cerca un’altra maggioranza, se non riesce il rischio è quello di andare al voto anticipato durante pandemia. Non vede poco opportuna la fine anticipata della ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Not in my”., senatore del gruppo Misto, ex Pd, prende in prestito il famoso slogan contro le guerre, contro il terrorismo, contro la violenza, per dire che non voterà la fiducia al premier Giuseppequando martedì si presenterà in Senato. Senatore, il suo nome rimbalza tra coloro che fanno parte della pattuglia dei responsabili a sostegno di, voterà la fiducia? No, not in my. Se la situazione è questa, con Clemente Mastella che sta organizzando il gruppo dei responsabili, io non voterò a favore di questa. Matteo Renzi ha ritirato le ministre,cerca un’altra maggioranza, se non riesce il rischio è quello di andare al voto anticipato durante pandemia. Non vede poco opportuna la fine anticipata della ...

FumaSilvia : RT @HuffPostItalia: 'È una porcata. Not in my name'. Tommaso Cerno vota No a Conte - RobertoZucchi11 : 'È una porcata. Not in my name'. Tommaso Cerno vota No a Conte (di G. Cerami) - RobertoZucchi11 : RT @HuffPostItalia: 'È una porcata. Not in my name'. Tommaso Cerno vota No a Conte - HuffPostItalia : 'È una porcata. Not in my name'. Tommaso Cerno vota No a Conte - Renato96127721 : @fattoquotidiano Renzi ha fatto una porcata irrimediabile. Chi rimane con lui lo approva. Vi era stato detto che no… -

Ultime Notizie dalla rete : una porcata "È una porcata. Not in my name". Tommaso Cerno vota No a Conte L'HuffPost "È una porcata. Not in my name". Tommaso Cerno vota No a Conte

Il senatore ex Pd, ora al gruppo Misto non darà il suo voto di fiducia al Governo. "Bisogna organizzare un campo progressista e invece si pensa alle poltrone" ...

Mughini sbotta a Tiki Taka: 'Porcata su Boniek, è stata una luce della Juventus'

Boniek a Tiki Taka ha dichiarato: 'Ho 60 anni e non ho tempo per parlare ancora di queste cose'. A Tiki Taka in onda su Italia Uno si ritorna sul caso delal stella tolta a Zbigniew Boniek tra i miglio ...

Il senatore ex Pd, ora al gruppo Misto non darà il suo voto di fiducia al Governo. "Bisogna organizzare un campo progressista e invece si pensa alle poltrone" ...Boniek a Tiki Taka ha dichiarato: 'Ho 60 anni e non ho tempo per parlare ancora di queste cose'. A Tiki Taka in onda su Italia Uno si ritorna sul caso delal stella tolta a Zbigniew Boniek tra i miglio ...