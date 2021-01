Crisi, Renzi: “Conte resterà al governo? Non mi pare che abbia i numeri”. Poi attacca anche Zingaretti: “Ha cambiato idea” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Giuseppe Conte “non mi pare che abbia i numeri” per restare al governo, “ma se li avrà, auguri. È la democrazia”. Dopo lo strappo, Matteo Renzi commenta così l’intenzione del presidente del Consiglio di andare alla conta in Aula. Pd e Movimento 5 stelle hanno chiuso la porta a una qualsiasi riammissione di Italia viva nella maggioranza. L’intervista del leader di Iv a La Stampa diventa quindi anche un attacco a Nicola Zingaretti, che ieri lo ha definito “inaffidabile”. “Ho utilizzato verso Conte parole molte più gentili di quelle che usava Zingaretti su di lui nei nostri colloqui privati. Evidentemente ha cambiato idea. Capita a tutti”. Così Renzi prova a reagire alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Giuseppe“non miche” per restare al, “ma se li avrà, auguri. È la democrazia”. Dopo lo strappo, Matteocommenta così l’intenzione del presidente del Consiglio di andare alla conta in Aula. Pd e Movimento 5 stelle hanno chiuso la porta a una qualsiasi riammissione di Italia viva nella maggioranza. L’intervista del leader di Iv a La Stampa diventa quindiun attacco a Nicola, che ieri lo ha definito “inaffidabile”. “Ho utilizzato versoparole molte più gentili di quelle che usavasu di lui nei nostri colloqui privati. Evidentemente ha. Capita a tutti”. Cosìprova a reagire alla ...

