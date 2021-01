Che Dio ci Aiuti, anticipazioni giovedì 21 gennaio: arriva un’accusa di omicidio (Di venerdì 15 gennaio 2021) Che Dio ci Aiuti è una delle fiction di maggiore successo del panorama televisivo italiano e ancora oggi è molto apprezzata dai telespettatori. Ecco alcune anticipazioni delle nuove puntate in… L'articolo proviene da MeteoWeek. Leggi su meteoweek (Di venerdì 15 gennaio 2021) Che Dio ciè una delle fiction di maggiore successo del panorama televisivo italiano e ancora oggi è molto apprezzata dai telespettatori. Ecco alcunedelle nuove puntate in… L'articolo proviene da MeteoWeek.

Pontifex_it : Dio vince il male del mondo facendosene carico. È anche il modo in cui noi possiamo risollevare gli altri: non giud… - Pontifex_it : In ogni gesto di servizio, in ogni opera di #misericordia che compiamo, Dio si manifesta e posa il suo sguardo sul mondo. - Pontifex_it : Colpisce che la maggior parte del tempo sulla Terra il Signore lo abbia passato vivendo la vita di tutti i giorni,… - angelo_di_dio : RT @manginobrioches: #Fontana: 'La #zonarossa è una punizione che la #Lombardia non si merita'. Curioso, pensavamo che la punizione fosse… - maledettojimin : @bluettaeyes Dio mio LUI CHE GLI DICI DI VENIRE QUI -