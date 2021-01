Bergamo-Cuneo: data, orario, diretta tv e streaming Serie A1 Femminile 2020/2021 (Di venerdì 15 gennaio 2021) La Zanetti Bergamo ospita la Bosca S. Bernardo Cuneo: ecco data, orario e come vedere in diretta TV e streaming l’anticipo della sesta giornata di ritorno della regular season di Serie A1 Femminile 2020/2021. La formazione lombarda va a caccia di punti per migliorare l’undicesima posizione in classifica e staccare Brescia e Perugia, distanti rispettivamente uno e due punti. Non sarà facile però contro una Cuneo capace di mettere in difficoltà Monza, uscita vittoriosa dal recupero infrasettimanale per 3-1. Cuneo si trova al momento al sesto posto in campionato e ottenendo tre punti potrebbe avvicinarsi alla quinta posizione di Chieri. RISULTATI E CLASSIFICA DELLA Serie ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 gennaio 2021) La Zanettiospita la Bosca S. Bernardo: eccoe come vedere inTV el’anticipo della sesta giornata di ritorno della regular season diA1. La formazione lombarda va a caccia di punti per migliorare l’undicesima posizione in classifica e staccare Brescia e Perugia, distanti rispettivamente uno e due punti. Non sarà facile però contro unacapace di mettere in difficoltà Monza, uscita vittoriosa dal recupero infrasettimanale per 3-1.si trova al momento al sesto posto in campionato e ottenendo tre punti potrebbe avvicinarsi alla quinta posizione di Chieri. RISULTATI E CLASSIFICA DELLA...

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo Cuneo BERGAMO-CUNEO: data, orario, diretta tv e streaming Serie A1 Femminile 2020/2021 Sportface.it Contro il pronostico e contro Scandicci: la Uyba cerca il colpaccio

La formazione di coach Musso sarà impegnata domenica 17 (ore 17) contro le toscane di coach Barbolini. Farfalle al completo con l'obiettivo di sorprendere le padrone di casa ...

