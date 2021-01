Ambra Angiolini e la lotta alla malattia: “Una persona mi ha salvata” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Attrice poliedrica, conduttrice sempre sul pezzo, Ambra Angiolini è sicuramente una delle artiste della televisione italiana più amate ed apprezzate dal pubblico. Nonostante sia una donna sempre col sorriso sulle… L'articolo proviene da MeteoWeek. Leggi su meteoweek (Di venerdì 15 gennaio 2021) Attrice poliedrica, conduttrice sempre sul pezzo,è sicuramente una delle artiste della televisione italiana più amate ed apprezzate dal pubblico. Nonostante sia una donna sempre col sorriso sulle… L'articolo proviene da MeteoWeek.

chvnIix : cmq sono le 12:20 e mio fratello sta ascoltando ambra angiolini non so come reagire - Satisfictioneu : @ElenaOrlando1 nella sua rubrica 'I dettagli che contano' ci racconta 'InFame' (@RizzoliLibri) di #Ambra.… - FedericoParent3 : Comunque per la serie #sefossistatounautore: pensate come sarebbe stato figo alla serata di Capodanno fare una reun… - fabriziodomini5 : Ambra Angiolini e la malattia: ‘Ci nasci, è nel Dna’ - colferslama : Che poi se in Italia un'attrice non è bella e non fa un cazzo vero, però mi è venuta sta cosa dei nasi ieri mentre… -