Vaccini Covid, nasce la piattaforma anti-furbetti a Napoli (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –Scoperti in fila all’esterno del Covid Vaccine Center dell’Asl Napoli 1 alla Mostra d’Oltremare pur senza aver diritto al vaccino. nasce così a Napoli la piattaforma anti-furbetti. Questa l’iniziativa, come spiegano da Il Mattino, dell’Asl napoletana che dopo le scoperte degli ultimi giorni ha attivato un’apposita piattaforma per ostacolare i furbetti. Avvocati e professionisti sono stati infatti scoperti già dai primi giorni della campagna vaccinale, quelli dedicati al solo personale sanitario. “Con le convocazioni per il richiamo – ha spiegato il manager dell’Asl di Napoli, Ciro Verdoliva – abbiamo intenzione di verificare tutta la documentazione di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto–Scoperti in fila all’esterno delVaccine Center dell’Asl1 alla Mostra d’Oltremare pur senza aver diritto al vaccino.così ala. Questa l’iniziativa, come spiegano da Il Mattino, dell’Asl napoletana che dopo le scoperte degli ultimi giorni ha attivato un’appositaper ostacolare i. Avvocati e professionisti sono stati infatti scoperti già dai primi giorni della campagna vaccinale, quelli dedicati al solo personale sanitario. “Con le convocazioni per il richiamo – ha spiegato il manager dell’Asl di, Ciro Verdoliva – abbiamo intenzione di verificare tutta la documentazione di ...

